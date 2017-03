Verhuist wekelijkse markt in Wervik naar nieuwe Vrijdagmarkt ?

De heraanleg zal maandenlang duren, er is nog geen ontwerp en geen timing. Het wordt wellicht 2019 of 2020. Voor de Steenakker is 385.000 euro uitgetrokken.

Het ontwerp voor de nieuwe Vrijdagmarkt naast de Sint-Medarduskerk en de gloednieuwe Leiebrug is begin februari tijdens de gemeenteraad voorgesteld. Het is de laatste fase van de Leiewerken. Naast de parkeerplaatsen komt er ook een tweede zone als ontspanningsruimte met een oppervlakte van 460 vierkante meter. Die ruimte zal kunnen worden gebruikt voor onder meer evenementen en optredens. Mogelijks dus ook voor de wekelijkse vrijdagmarkt die nu plaatsvindt op de Steenakker.

"Dat is een mogelijkheid", zegt burgemeester Youro Casier (SP.A). "Veel dergelijke ruimte als de nieuwe Vrijdagmarkt gaan we niet hebben. Onze plaatsmeester onderzoekt nu of er daar genoeg ruimte zal zijn voor de wekelijks markt."

Kermis en circus

Twee keer per jaar gedurende in totaal drie weken is er ook kermis in de Tabaksstad en zouden de foorkramers dus ook verhuizen naar de nieuwe Vrijdagmarkt en eventueel de aanpalende straten. Tijdens de kermis verhuist de markt naar de Emiel Gellincklaan. Als de wekelijks marktdag tijdelijk doorgaat op de nieuwe Vrijdagmarkt, dan wordt dat trouwens 'back to the roots'. Lang geleden vond een deel van de markt daar plaats en werden op de Vrijdagmarkt groenten en fruit verkocht.

Eventueel ook wanneer er een aanvraag is van een circus kan de nieuwe Vrijdagmarkt een alternatief zijn. "We gaan het allemaal bekijken in functie van de horeca en handelaars", aldus de burgemeester nog.

(EDB)