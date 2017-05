Veilige stolp voor Bernadetje aan Ginstegrot

Vorig jaar werd de Ginstegrot erkend als beschermd monument. De grot werd gebouwd in de zomer van 1920 als dank dat wijk de Ginste gespaard bleef in de oorlog. De grot werd opgetrokken uit het puin van gebouwen van Zonnebeke die met paard en kar vanuit Oostrozebeke werden aangesleept. In de loop der tijden werd de grot verschillende keren zwaar beschadigd door vandalen. Vijf jaar terug werd het beeldje van Bernadette dat naast de grot stond nog gestolen, tot grote ergernis van de Ginstenaars. Vorig jaar werd een nieuw exemplaar overgebracht van het Franse Lourdes. Om het stelen van het beeld voortaan moeilijker te maken, is er nu een glazen stolp gebouwd over het beeld. Een pas opgerichte vzw waakt nu dag en nacht over het beschermd monument en zijn onmiddellijke omgeving.

(CLY)