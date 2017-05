Veilig naar Pulobar via een voetgangersbrug

De zomerbar Pulobar strijkt deze zomer drie maanden lang in de Ambachtenstraat in Izegem neer, waar op terreinen van Skyline Communications de hele zomer lang een zuiders topsfeertje zal heersen.

Om alle bezoekers en feestneuzen veilig de bijwijlen drukke Ambachtenstraat te laten oversteken, werd afgelopen zaterdag een imposante voetgangersbrug geïnstalleerd over de straat. Die zal tot en met zondag 27 augustus, de laatste dag van Pulobar, het straatbeeld beheerden.

De populaire zomerbar is vanaf 1 juni van donderdag tot zondag geopend en kreeg vorig jaar in Ardooie liefst 30.000 bezoekers over de vloer.

(CLY/PVH)