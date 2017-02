Veertig procent van de rusthuisbewoners in Elverdinge is ziek

Het is momenteel alle hens aan dek in Home Vrijzicht in Elverdinge. Heel wat bewoners én personeelsleden kampen met ziekte. "Een tijdje geleden stelden we al vast dat heel wat bewoners last hadden van infecties aan de luchtwegen", legt directeur Stefan Devlieger uit. "Vorige week kwam daar nog eens hoge koorts bij. Volgens de huisartsen die langskwamen zou het gaan om de griep. In totaal is zowat 40 procent van de bewoners ziek of ziek geweest."

