Veel volk voor traditioneel Sylvestervuur op strand Oostduinkerke

Vanaf 16 uur kon met proeven van een vissoepje of van gerookte sprot met een aardappel in de pel. Een fakkeltocht langs de Zeedijk bracht de fakkeldragers terug naar het strand waar de toortsen de grote houtstapel in vuur en vlam zetten.

Een vuurwerk vanop het strand sloot de avond af. Door het windstille en droge weer waren heel wat toeristen naar de dijk afgezakt.

(JT)