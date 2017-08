Veel volk voor familiedag 'Geestig Beestig' in De Panne

Dieren oefenen altijd een magische aantrekkingskracht uit op kinderen. Op het reuzegrote plein aan de voet van het Leopold-I-monument was het daarom maandagmiddag een ware volkstoeloop. Kinderen waren niet weg te slaan van de Mexicaanse kinderboerderij met schattige kleine varkentjes, een kalfje, ezels, schapen en alpaca's met hun jongen, die allemaal gewillig de aarzelende aaitjes van kleine kinderhandjes ondergingen. Glunderende oogjes waren het bewijs dat ouders en grootouders geen betere keuze voor een namiddag in De Panne hadden kunnen maken. Met grote ogen keken ze naar de torenhoge kameel, en de durvers onder hen waagden zich zelfs aan een ritje tussen de twee bulten.

Voor de roofvogelshow van valkerij DFC uit Kortemark stond het jonge volkje met open mond te kijken hoe de valkeniers de grote vogels lokten met lekkere hapjes en commando's lieten uitvoeren. De allerkleinsten vonden een ritje op namaakpony's 'geestig beestig', maar ook de acteurs die zich hadden vermomd als levensgrote mieren en stokstaartjes kenden succes. Bij het standje van WWF konden kinderen van 6 tot 12 jaar zich inschrijven bij de Rangersclub, een initiatief dat enkele jaren geleden ontstond om kinderen iets bij te brengen over dieren en de natuur, zodat ze zich al van jongs af geroepen voelen om 'natuurbeschermers' te worden.

Wie er niet genoeg van kon krijgen, kon nog naar het theater 'Le Carnaval des Animaux' in een retrowoonwagen of naar 'La Mouette et le Chat' in de Mongoolse tent. Ook Herman De Vliegende Pinguïn had geen moeite om de bende kinderen op zijn hand... of eerder op zijn vleugels te krijgen.

