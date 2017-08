Veel belangstelling voor Krabbetreffen in Rollegem

Maar liefst 181 motards trokken op zondagmorgen naar Rollegem om er een motorrit van 180 km te starten. De inschrijvingen gebeurden in café De Platse, het lokaal van Motorclub 't Krabje uit Rollegem. Vanuit het centrum van Rollegem ging het richting Brakel, waar na 54 km de eerste tussenstop was.

Ook wanneer de kilometerteller op 115 km stond, was er een tussenstop. Dat was in de gemeente Herchies in Henegouwen. De aankomst was na 180 km opnieuw in Rollegem, waar er een prijsuitreiking was voor de club die de meeste kilometers reed om tot in Rollegem te komen.

(EDB)