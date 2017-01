VBZR zoekt financiële hulp nadat motor reddingsboot het begeeft tijdens reddingsactie

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vzw is op zoek naar een oplossing nadat de motor van hun reddingsboot 'Straffe Hendrik' het begaf tijdens een reddingsactie. Alle financiële hulp is dan ook welkom. "De Straffe Hendrik is heel belangrijk bij extreme weersomstandigheden", zeggen de vrijwilligers.

De motoren van de veiligste reddingsboot hield ruim 23 jaar stand en had een duizendtal interventies achter de rug. Zo was de Straffe Hendrik nauw betrokken bij de reddingsoperatie bij het zinken van de Flinterstar eind 2015.

Afgelopen woensdag liep het tijdens een reddingsactie in Knokke plots fout. "Ter hoogte van Zeebrugge viel de oliedruk plots weg en maakte de motor een onheilspellend geluid. We keerden op één motor terug naar de haven van Blankenberge en onderwierpen de motor meteen aan een grondige controle. Al snel bleek dat er iets grondig mis was", klinkt het bij de VBZR. De vrijwilligers staan dag en nacht, zonder enige vergoeding paraat voor interventies en moeten het sinds enkele dagen dus stellen met een reddingsboot minder. Momenteel blijven nog de Sterke Dries en kleinere Rescue Lions over. "Maar een tweede grote reddingsboot is allesbehalve een overbodige luxe. De Straffe Hendrik is ook de meest veilige bij extreme weersomstandigheden", vult voorzitter Joeri Vermoere aan.

We hopen echt dat er een weldoener zich geroepen voelt om ons te helpen

De VBZR draait al jarenlang op de inzet van hun vrijwilligers en kreeg bijna geen subsidies. In de toekomst komt daar mogelijk verandering in, al zullen die niet volstaan om de kosten voor een nieuwe motor te dekken. De vrijwilligers, die jaarlijks heel wat mensenlevens redden door hun snelle ingrijpen, doen nu dan ook een oproep naar financiële hulp. "We hopen echt dat er een weldoener zich geroepen voelt om ons te helpen. We kijken momenteel rond voor een occasie-motor, maar evident is dat niet", klinkt het bij de VBZR. Vast staat dat een nieuwe motor of volledige revisie ervan noodzakelijk is om de optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Jaarlijks rukken de vrijwilligers honderden keren uit om de veiligheid van mensen op zee te vrijwaren. "Momenteel blijven we met heel wat vraagtekens achter. Hopelijk is er nog een herstelling mogelijk. Al zal ook dan de kostprijs hoog oplopen. We hopen dat er zich iemand aanbiedt die ons werk apprecieert en een financiële oplossing kan bieden", vertelt Joeri Vermoere.

Voorlopig blijft het voor de VBZR nog bang afwachten wat de toekomst van de 'Straffe Hendrik' brengt. Wel staat vast dat de vrijwilligers nog steeds 24 op 24 paraat staan voor interventies. Hun oproep werd inmiddels al verschillende keren gedeeld op sociale media.

>> Wie zich geroepen voelt, kan zich steeds melden via de Facebookpagina van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst of contact opnemen op vbzr@skynet.be