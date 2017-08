Vader van Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne levend en wel teruggevonden

De man vertrok dinsdagnamiddag met zijn elektrische fiets en werd nadien niet meer gezien. De zeventiger heeft beginnende alzheimer. Omdat hij verward kan zijn, werden de grote middelen ingezet. De familie deed aangifte van zijn verdwijning. Afgelopen nacht zochten duikers onder meer de Leie en de Gavers af. Woensdagochtend werden ook helikopters ingezet.

Omdat de man met een elektrische fiets met een actieradius van 60 kilometer op pad was, was de luchtsteun noodzakelijk om een grote zoekzone te kunnen scannen. De grote zoekactie leverde resultaat, want Georges Van Quickenborne werd volgens het parket uiteindelijk in Oost-Vlaanderen teruggevonden. Zoon Vincent meldde de goede afloop kort voor 14 uur op Twitter.

(BELGA)