Urbain Claeys, stichter van Toerisme Vlaanderen, is overleden

"Urbain was een internationaal gerespecteerde autoriteit op het vlak van toerisme, een echte gangmaker voor de ontwikkeling van het toerisme in Vlaanderen", zegt huidig administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde. "Als commissaris-generaal was hij mijn voorganger en bouwde hij in de jaren '80 en '90 Toerisme Vlaanderen uit tot een sterke referentieorganisatie. De begrippen 'Toerisme Vlaanderen' en 'Vlaanderen Vakantieland' hebben we trouwen...