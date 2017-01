Unia opent racismedossier na Instagram-commentaar Miss België

Een woordvoerder van Unia bevestigt zo berichtgeving van de Sudpresse-kranten. Romanie Schotte, die vorige zaterdag verkozen werd tot Miss België, is sinds een paar dagen het middelpunt van een mediastorm.

Romanie Schotte postte, voor ze werd verkozen tot Miss België, een selfie op Instagram waar op de achtergrond een zwarte man te zien is. "That nigga", schrijft iemand onder de foto. Waarop Schotte antwoordt: "I know." Gevolgd door een emoticon in de vorm van een lachende drol.

Geen oproep tot haat

"We hebben een dossier geopend over deze vorm van cyberhaat, omdat we erop gewezen werden, maar ook op eigen initiatief", zegt de woordvoerder van Unia. "We betreuren deze vorm van ordinair racisme, dat helaas een dagdagelijkse realiteit blijft. We betreuren het vooral vanwege de positie van de betrokken persoon zelf. Spijtig dat vandaag nog dergelijke ongelukkige beelden gebruikt worden om te lachen."

Unia gaat de reikwijdte van het commentaar en het gebruik van de emoticon nu onderzoeken. "Binnen een paar weken zullen we beslissen of we het onderzoek al dan niet voortzetten. Het is niet zeker of de antiracisme- of antidiscriminatiewet van toepassing zijn, want hier wordt niet tot haat opgeroepen."

"Vader werkt in Afrika"

Romanie Schotte haalde de bewuste foto intussen al van haar Instagram-profiel. Ze stuurde maandag een persbericht uit waarin ze zei "niet racistisch" te zijn. "Ik sta open voor alle culturen en alle personen. Mijn vader werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe kan ik racist zijn?"

