Uitgeweken Kortemarkenaar runt strandbar op Aruba

Wie een mondje West-Vlaams wil spreken op het strand van Aruba moet in de Tortuga Beach Bar zijn. Uitgeweken Kortemarkenaar Peter Decorte heeft er sinds kort zijn vaste stek achter de toog. Hij runt de kleine, afgelegen bar volledig alleen en krijgt hoofdzakelijk kitesurfers over de vloer. "De bar is eigendom van de zaakvoerder van de lokale kitesurfschool", steekt Peter van wal. "Ik leerde hem kennen door zelf te kitesurfen en hij zocht iemand om deze bar te runnen. Ik woon hier vlakbij, dus lang getwijfeld heb ik niet. Dit is echt een droomjob, al valt het werk niet te onderschatten. Ik ben 's ochtends vroeg uit de veren om inkopen te doen en de bar schoon te maken en 's avonds kan het al eens laat worden."

...