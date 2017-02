Uitbater van strandbar in Blankenberge krijgt hulp van jonge dief die hem probeerde te bestelen

Van boefje naar gratis helpende hand: de transformatie van een 17-jarige jongeman is opmerkelijk. Afgelopen zomer kon de politie van Blankenberge de tiener nog oppakken voor een inbraak in strandbar Bamboo Beach. Enkele maanden later, op 15 maart, begint de jonge dief als deel van zijn straf mee te helpen aan de opbouw van dezelfde bar. "Als die gast een inspanning wil doen om zijn leven terug op de rails te krijgen, wie ben ik dan om hem af te blokken", zegt zaakvoerder Kurt Govaere.

"Na één gesprek had ik al door: die jongen heeft écht spijt van zijn misstap. Hij kon evengoed blijven ontkennen en gewoon zijn tijd in de jeugdinstelling uitzitten. Maar neen, die gast neemt zijn verantwoordelijkheid. Natuurlijk heb ik daar respect voor." Kurt Govaere toont opvallend veel begrip voor de jonge dief die afgelopen zomer mee verantwoordelijk was voor een inbraak in zijn strandbar Bamboo Beach op het strand van Blankenberge. De politie was toen een hele tijd op zoek naar de daders die enkele dagen op rij toesloegen in de zomerse bars op het strand. Na grondig onderzoek konden ze twee minderjarige daders oppakken. Eén van de twee, een 17-jarige uit de buurt, bekende meteen de feiten en gaf toe betrokken te zijn bij de diefstal in Bamboo Beach. "De andere blijft blijkbaar tot de dag van vandaag ontkennen ook maar iets met de diefstal te maken hebben. Niet iedereen heeft het lef om zijn verantwoordelijkheid op te nemen", aldus Kurt Govaere.

Compensatie

Het begrip van de zaakvoerder is des te opmerkelijker, omdat de man afgelopen zomer nachten lang in zijn strandbar bleef slapen ... uit schrik voor de dieven. "Ach, na de reeks inbraken bij collega's de dagen voordien, voelde ik dat ze ook bij mij gingen langskomen. Ik hoorde ze inbreken en stond plots oog in oog met het duo", getuigt Kurt. De daders konden ontkomen, maar werden twee dagen later toch geklist door de politie. De jeugdrechter moest nadien over hun lot beslissen. "De rechter besliste om ze in een jeugdinstelling te plaatsen. Kort daarna kreeg ik de vraag of ik iets van compensatie wou", gaat Govaere verder.

De man hoefde niet lang na te denken en vroeg, in tegenstelling tot wat werd verwacht, geen geld. "Zou hij het niet zien zitten om in het voorjaar mee te helpen onze strandbar op poten te zetten", vroeg Kurt aan de bemiddelaarster. Opvallend genoeg had een van de daders nét hetzelfde voorgesteld. Wat volgde was een open gesprek tussen Kurt en de jongeman. Korte tijd later vonden ze een akkoord. "Het is super dat iemand van zijn leeftijd dat wil doen. Hij heeft een moeilijke jeugd achter de rug en wil zijn leven opnieuw op de rails krijgen. Wie ben ik dan om hem af te blokken? Hij drong er echt op aan om te mogen helpen. Eigenlijkbegin ik het wel nog een toffe gast te vinden."

Pint drinken

Ondanks zijn jeugdzondes beschikt de tiener volgens de uitbater van Bamboo Beach over heel wat schuld- en eergevoel. Vanaf 15 maart zal hij twee weken lang de handen uit de mouwen moeten steken. "Zand opscheppen, buizen plaatsen, planken boren, parasols opzetten ... het lijstje met taken is lang genoeg. We kunnen zijn hulp eigenlijk nog wel goed gebruiken", zegt Kurt met een knipoog. Als de werken achter de rug zijn, plant Kurt een kleine bijeenkomst met alle medewerkers. Ook de tiener mag die dag aanwezig zijn. "En dan zullen we een goede pint drinken op zijn toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat hij effectief komt en onze afspraak naleeft. We moeten niet elke jongere die een misstap begaat over dezelfde kam scheren."

