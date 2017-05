Twee teams strijden om Poperingse kroontje van Hopkoningin

Dat gebeurt in een grote feesttent op het Oudstrijdersplein, waarvan de 3.500 zitjes steeds maanden vooraf uitverkocht zijn. Deze keer boden zich slechts twee trio's studentes aan, die gaan voor de titel van Hopkoningin en haar eredames. De Scouts vaardigen Laura Sambaer (19), Hanne Rouseré (18) en Manon De Backer (19) af als team 'Aurora', de KSA zet in op Jana Adriaen (18), Cato Meersdom (18) en Camille Theeten (18) als ploeg 'Hopcona'. Hun eerste opdracht bestaat er alvast in om zoveel mogelijk Poperingenaars te overtuigen hun gevel te versieren in het thema van de Hoppefeesten. Daar staan een zesde van de punten op. Ben Vanhoucke is het brein achter het geheel, dat gepresenteerd wordt door Brunhilde Verhenne. Ondermeer de L&A-Band, Dirk Bauters, fuifbeest Sergio en dj Stijn Vandevoorde staan in voor de muzikale ambiance. Tickets kosten 12 euro en zijn online te koop via de webshop van de stad Poperinge, vanaf 1 juni.

(AHP-foto MD)