Twee jongens trekken met nepwagen naar kinderopvang in Brugge

De politie van Brugge werd dinsdagmorgen met verschillende ploegen opgeroepen naar het Ghandiplein in Sint-Jozef (Brugge). De melding klonk dan ook behoorlijk alarmerend. Twee 17-jarige jongens stonden er elk met een pistool voor een kinderdagverblijf in de straat. Ze bleven voor de omheining staan, maar pronkten wel met hun neppistolen tegen de jonge kinderen in het kinderdagverblijf.

Eén van de verzorgsters zag het allemaal gebeuren en stapte op het duo af. Zij waren voor haar geen onbekenden want er waren eerder al problemen met de twee geweest. Ze sprak hen vermanend toe en verwittigde daarnaast ook de politie. Van paniek zou volgens de politie niet direct sprake geweest zijn. De twee tieners zouden de pistolen dan ook niet op de kinderen gericht hebben.

De agenten namen de oproep uiteraard wel serieus en snelden onmiddellijk ter plaatse. Daar namen ze de pistolen van de twee tieners af. Toen bleek duidelijk dat het om valse speelgoedwapens ging. De twee werden wel meegenomen in de combi. "Ze werden even opgepakt om na te gaan wat hun bedoelingen precies waren", klinkt het bij de woordvoerder van de lokale politie Brugge. "Maar ze wilden volgens hen enkel pronken met hun nieuw speelgoed. Ze hebben op zich geen kinderen bedreigd. We hebben ze naar hun ouders terug gebracht."

Maar daarmee is de kous voor de twee tieners nog niet volledig af. Ze zullen later namelijk nog uitgenodigd worden voor een verhoor bij de politie. "Ze zullen dan kunnen uitleggen wat er zich daar precies heeft afgespeeld. Daarna zal het parket moeten beslissen wat er precies verder met de zaak moet gebeuren", aldus de woordvoerder.

Het kinderdagverblijf zelf bleef gisteren gewoon de hele dag verder open. De leiding wil geen commentaar geven op het incident zelf. "Daar kunnen wij niets over kwijt", klinkt het bij een coördinator van De Blauwe Lelie.

