Twee huwelijken in Roeselare dreigden niet door te gaan wegens... gebrek aan schepen

Twee koppels zouden elkaar het ja-woord geven om respectievelijk 14 en 14.30 uur, maar toen de families aankwamen aan het stadhuis bleek... er geen schepen aanwezig!

De bevoegde schepen van Burgerlijke Stand had zich om familiale redenen laten verontschuldigen en had in vervanging voorzien. Maar ook die schepen bleek niet present in het stadhuis, net zo min als eender welk ander lid van het schepencollege.

Teneinde de huwelijken alsnog wettelijk te kunnen laten voltrekken, werd er duchtig rondgebeld en iets na 14.30 daagde dan alsnog een schepen van de Stad Roeselare op.

En gelukkig was het voor de wachtende families natuurlijk nog wel aangenaam wachten op de in een stralende zon badende Grote Markt.

(JB/FV)