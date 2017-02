Twee Brugse brandweermannen trekken naar Nepal om plaatselijke collega's te begeleiden

In totaal vertrekken op 17 maart vijf brandweermannen uit verschillende Vlaamse provincies richting Nepal. Hun vertrekt kadert in een initiatief van 'Firefighters4Nepal', een groep hulpverleners die de plaatselijke brandweermannen in Nepal een hart onder de riem wil steken en helpen ontwikkelen. Onder de vrijwilligers ook Yves Vermeulen (49) en Edward Savat (33) van de brandweerpost in Brugge. Het duo hoopt er tijdens hun 14-daags verblijf iets in gang te zetten. "In heel Nepal beschikken ze slechts over 22 brandweerwagens. Dat komt ongeveer overeen met het wagenpark van een gemiddeld Belgis...