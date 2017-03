Tot een jaar lang wachten op plaats is geen uitzondering in regio Tielt

In de woonzorgcentra van Curando Midden (Mariaburcht in Dentergem en Sint-Jozef in Ruiselede) zijn de wachtlijsten licht gedaald in vergelijking met drie jaar geleden. De gemiddelde wachtduur bedraagt in die zorginstellingen een jaar voor ouderen met een hoge zorggraad.