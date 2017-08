Torhoutenaars trouwen op Alcatraz in Kortrijk

Het ging om Steven Kerckhove en Hera Vandenbogaerde. Het was Hera die een motivatiebrief stuurde. "Ik had de oproep gezien op Facebook", vertelt ze. "Ik vond het een geweldig idee en daarom schreef ik ons in zonder dat Steven ervan wist. Toen we uiteindelijk het bericht kregen dat we tot de gelukkige koppels behoorden, heb ik Steven op de hoogte gebracht. Die vond dat super natuurlijk."

...