Torhoutenaar redt legkippen van de dood en bezorgt hen een tweede thuis

Brecht Claeys is 21 jaar en heeft een hart voor kippen. Meer bepaald voor legkippen. Hij heeft de enige "kippenopvang" van de organisatie Red een Kip uit de Legbatterij in West-Vlaanderen en redde zo al honderden kippen van het slachthuis. "Ze verdienden dat allemaal", zegt hij. "Die dieren hebben nog nooit frisse lucht gehad, de zon gevoeld of op vaste grond kunnen lopen als ze bij ons aankomen. Ze zijn nog nooit echt 'kip kunnen zijn'. En wij zorgen ervoor dat ze dat wel nog kunnen."

Adoptiegeld

De twintiger gaat daarom vaak bij boeren langs die legkippen houden. Die zitten steevast in kooien met een stokje en nestruimte. "Maar daar stopt hun zogenaamde luxe. Die kippen kunnen niet rondlopen of hun vleugels strekken", vertelt Brecht. Na zowat één jaar moeten de boeren hun kippen vervangen omdat die dan minder eieren beginnen te leggen. Normaal worden die dan naar het slachthuis gebracht. Maar dat is buiten Brecht en zijn kompanen gerekend. "Wij proberen de boeren te overtuigen om hun kippetjes aan ons te verkopen. De enige manier is dan ook om hen meer geld te bieden dan het slachthuis. Ik betaal dat met spaarcenten en met het adoptiegeld dat mensen voor de kippen geven. Maar dan nog staan sommige boeren niet open voor ons initiatief. Omdat ze niet willen dat de kippen gezien worden. We mogen ook nooit de stallen binnen. De kippen staan ons op te wachten in rekken buiten."

Delen We mogen nooit de stallen binnen. De kippen staan ons op te wachten in rekken buiten

De dieren die Brecht redt, verkeren vaak in erbarmelijke toestand. "Dat gaat van kale kippen tot kippen met gebroken vleugels of zelfs kippen die bijna dood zijn." Die vangt hij allemaal bij hem thuis in Torhout op. Hij verzorgt ze daar tot ze weer gezond genoeg zijn om geadopteerd te worden. "Ik begin met hun nagels te verzorgen. Omdat ze nooit hebben kunnen scharrelen zijn die soms centimeters lang. Daarna mogen ze in hun ren en kunnen ze alles voor de eerste keer ontdekken. Ze schrikken soms van een simpele mus, want die hebben ze nog nooit gezien."

Adoptie

Brecht is intensief bezig met zijn geredde kippen. Hij palmde dan ook zowat de hele tuin bij zijn ouders voor hen in. Als ze gewond zijn, brengt hij ze naar een dierenarts. "En daarna toon ik hen het echte kippenleven. Ik toon ze hun voederbak en drinkemmer. En ik begeleid ze 's avonds naar het nachthok. Gelukkig zijn kippen niet dom en zijn ze er snel mee weg." Van zodra de kippen weer in orde zijn, kunnen ze geadopteerd worden. Mensen die dat willen, kunnen de kippen dan bij Brecht komen ophalen. "Maar ik zorg er wel voor dat ze zeker goed terechtkomen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat mensen die ze komen adopteren hen nadien zelf gaan slachten. Dan is al het werk voor niets geweest."

Wie zelf een kippetje wil adopteren, vindt meer info op de Facebookpagina Legkippenopvang West-Vlaanderen.