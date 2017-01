Torhout: "Nooit gedacht dat De Tuut zo zou aanslaan"

Dat platform, een knap uitgewerkte website onder de noemer De Tuut van Tegenwoordig, verschaft alle mogelijke informatie over tinnitus of oorsuizen en staat bol van de tips om gehoorschade te voorkomen. In november 2015 werd de site gelanceerd met als een van de uithangborden de populaire zanger-presentator Sean Dhondt, die zelf aan oorsuizen lijdt. Sindsdien is de bekendheid van de site almaar gestegen.

...