Topmannen VDAB riskeren boetes voor geluidshinder in Gits

Drie topmannen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), waaronder gedelegeerd bestuurder Fons Leroy, riskeren boetes tot 3.000 euro voor jarenlange geluidshinder van het opleidingscentrum in de Ajoy van Deurenstraat in Gits. Maandag werd de rechtszaak op de rechtbank in Kortrijk gepleit. "Maar ze deden alles wat ze konden om de hinder te beperken", klonk het bij hun advocaten.

Al sinds 2009 kwamen er regelmatig klachten van buurtbewoners bij de politie binnen over geluidsoverlast. Er werd zelfs een actiecomité opgericht toen het opleidingscentrum vier torenkranen wilde opstellen om kraanmannen op te leiden. Toen de controleurs later op bezoek kwamen, bleek dat de geluidsnormen wel degelijk overschreden werden, onder meer door de graaf- en hefmachines die er aan het werk waren. VDAB nam de klachten ter harte, maar de geluidshinder bleef. Uiteindelijk besliste de overheidsorganisatie om de meest storende activiteiten van het opleidingscentrum stop te zetten en te verhuizen.

De klachten en overtredingen volgden echter verder de gerechtelijke weg waardoor niet alleen de VDAB als organisatie maar ook gedelegeerd bestuurder Fons Leroy (62), de coördinator milieuzaken en de directeur van de West-Vlaamse opleidingscentra zich moesten verantwoorden. Ze vroegen één voor één de vrijspraak. Vonnis op 12 juni.

(LSi)