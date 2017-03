Toerismetrofee Poperinge voor Heemkring Aan de Schreve

De heemkring werd opgericht in 1970, en telt 475 leden. De vereniging publiceert vier tijdschriften per jaar, organiseert voordrachten rond streekgebonden thema's en beschikt over een eigen fototheek van 45.000 beelden en 12 uur film over Poperinge. De heemkring organiseert daguitstappen en was onlangs aan haar honderdste verre buitenlandse reis toe.

Tevens zijn zij de grote bezielers van Pops17, boeiende theaterwandelingen rond de Eerste Wereldoorlog, die begin april weer erg veel toeristen naar Poperinge zullen lokken. De dertien vorige edities waren steeds uitverkocht. Het beeld van Ginger op de Grote Markt en zeven boeken over de Poperingse geschiedenis mogen zij toevoegen aan hun lijstjes van realisaties. Verder stond de heemkring in voor tal van tentoonstellingen.

(AHP-Foto MD)