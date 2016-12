Toerisme Oostende lanceert een eigen kookprogramma

Vijf weken lang stuurt Toerisme Oostende via haar Facebook-pagina een eigen culinair programma de wereld in. In samenwerking met tv-kok Dagny Ros Asmundsdottir bereiden vijf Oostendse chefs live een gerecht met streekproducten.

"Een primeur", weet Niels Dhoedt van Toerisme Oostende, "want wij zijn de eerste gemeente die uitpakt met een eigen kookprogramma. We dachten na over een creatieve manier om Oostende en de producten van eigen bodem in de kijker te zetten en gezien onze Facebookpagina druk bezocht wordt, leek ons dat een opportuniteit."

Het nieuwe concept bestaat erin dat elke donderdag om 8.30 uur 'Op Oostendse wijze' live te volgen is via Facebook. Vijf weken lang. Na de winter volgt een evaluatie. Volgende plaatselijke chefs staan tijdens de eerste reeks uitzendingen aan het fornuis: Els Vanbiervliet (Belle De Jour), Peter Moyaert (Mange Tout), James Desimpelaere ('t Botteltje), Ronny Zonnekeyn (St-Malo) en Luc Deklerck (Bistro Mathilda).

Voornoemde koks krijgen bij het klaarmaken van het lokaal getinte gerecht assistentie van Dagny Ros Asmundsdottir. De uit IJsland afkomstige chef - getrouwd met een Vlaming - is bij het grote publiek bekend van de kookzender Njam en van haar recente passage in De Slimste Mens. Zij heeft er alvast zin in. "Toen ik in België kwam wonen, voelde ik mij meteen aangetrokken tot Oostende. Ik hou sowieso van de kust, maar deze badplaats doet me echt wel denken aan mijn thuisland", zo verklaart Dagny Ros Asmundsdottir haar liefde voor Dé Stad aan Zee.

(Rio)