Toch geen onteigening voor Tattoo Eddy

Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) is bezig met een grondige opsmuk van de Zwevegemsestraat. Er komen nieuwe winkels, appartementen, een buurttuin en een kinderopvang. Een aantal panden ging al tegen de vlakte. Straks volgen nog drie gebouwen: de voormalige snooker (nr. 7), de telefoonwinkel (nr. 9) die al een tijdje leeg staat én de winkel van Tattoo Eddy (nr.11). Op diezelfde plaats komt een nieuwbouw met onderaan twee handelsruimtes en bovenaan appartementen. "In een van die handelsruimtes krijg ik mijn stek", zegt Eddy Vercaemer opgelucht. "Het is een complex dossier, maar in feite kan je stellen dat we een soort ruil doen. Ik ruil mijn oud pand met winkel én woonst voor een grotere winkel zonde...