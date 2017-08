Timothy Christiaen probeert Kanaal als eerste twee keer over te zwemmen

Zijn poging staat ergens volgende week op het programma, afhankelijk van het weer en de stroming.

Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk is 33 kilometer breed, maar de dubbele oversteek kan oplopen tot ruim 75 zwemkilometers, afhankelijk van de stroming. Dertig mensen slaagden al in deze missie, maar nooit eerder kon een Belg de dubbele oversteek voltooien.

"In 2007 zwom ik het Kanaal al over met de Bredense Bruinvissen. Sindsdien speel ik met het idee voor deze missie", aldus Christiaen. "Publicitair gezien is het ook interessanter en het is zeker niet onhaalbaar want dertig personen gingen me al voor." Die publiciteit is niet onbelangrijk want de Bredenaar zwemt voor het goede doel, namelijk voor Bednet dat zorgt dat zieke kinderen van thuis uit les kunnen volgen via de computer. Christiaen is zelf ICT-coördinator in het onderwijs.

Wanneer hij mag beginnen is nog onduidelijk. "We vertrekken naar Engeland en dan is het wachten op groen licht, want het weer en de stroming moeten goed zitten." Christiaen is ook gebonden aan de reglementen van de Channel Swimming Association dat bijvoorbeeld zegt dat een wetsuit niet is toegestaan. "Ik vertrek tussen Dover en Folkstone en zwem dan naar Frankrijk. Daar moet ik het water helemaal uit en krijg ik tien minuten pauze alvorens de terugtocht in te zetten", aldus de zwemmer die hoopt de missie in 24 uur tijd af te werken.

Christiaen wordt wel goed omringd, onder meer door langeafstandszwemmer Brian Ryckeman en Danny Ravau die ook Tom Waes begeleidde bij zijn oversteek.

