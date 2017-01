Tiende editie van Brugs Bierfestival schenkt 480 bieren

Op zaterdag 4 en zondag 5 februari vindt de tiende editie van het Brugs Bierfestival plaats in de stadshallen, het provinciaal hof en een tent op de Markt. Brugge wordt dat weekend 'the place to beer', met 80 brouwerijen die 480 verschillende bieren laten degusteren...