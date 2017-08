Tieltse joggers kunnen zuinige ledverlichting op atletiekpiste voortaan zelf bedienen

Goed nieuws voor de recreatieve lopers. De automatische verlichting voor de looppiste is in gebruik en straks kan ook VV Tielt de verlichting met een schakelaar zelf bedienen, met nieuwe ledlampen. "In het voorjaar van 2018 vervangen we nog de toplaag van de piste", zegt sportschepen Simon Bekaert (SP.A).