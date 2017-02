Tieltenaar Jurgen Mestdagh is nieuwe gemeentesecretaris van Wingene

Vanaf 1 april gaat Jurgen Mestdagh (38) uit Schuiferskapelle in Wingene aan de slag als gemeentesecretaris. De eerste zes maanden aan de zijde van uittredend secretaris Chris Demeulemeester, daarna gaat hij alleen aan de slag in zijn functie als hoofd van de administratie en coördinator van alle gemeentelijke diensten.

Jurgen, die getrouwd is en twee kinderen heeft, heeft een resem diploma's zoals een master in de geschiedenis, in de bedrijfseconomie en in het management voor overheidsorganisaties. "Hij begon zijn carrière als adjunct-adviseur bij de provincie West-Vlaanderen, werkte later als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en kwam al snel in de wereld van de gemeentebesturen terecht", vertelt burgemeester Hendrik Verkest. "Na zes jaar als diensthoofd personeel en organisatie bij de gemeente Wetteren, ging hij aan de slag bij de stad Gent als afdelingshoofd HR en HR business partner department facility management. Nu wordt hij onze gemeentesecretaris. Hij kwam als de beste uit de selectieprocedure. Er waren in totaal 26 kandidaten."

"Heel wat uitdagingen"

Jurgen is trots op zijn aanstelling. "Zeker, ik zag dit als een carrièredoelstelling", zegt de nieuwbakken gemeentesecretaris. "Ik ga voor de lange termijn. Als ik 28 jaar gemeentesecretaris kan zijn, zoals de huidige secretaris Chris, dan zal ik meer dan tevreden zijn. Ik dank de gemeenteraad voor het vertrouwen en beloof honderd procent engagement. En dat zal nodig zijn, want we staan voor heel wat uitdagingen."

Jurgen gaf nog mee dat hij dan wel in de Tieltse deelgemeente Schuiferskapelle woont, hij heeft toch roots in Wingene. "Mijn moeder is afkomstig uit Sint-Jan-Wingene. En daarnaast woon ik aan de goede kant van Tielt (deelgemeente Schuiferskapelle ligt tussen Tielt en Wingene, red.)", besloot hij met een kwinkslag.

