Tielt zoekt vrijwilligers om begraafplaats te openen en te sluiten

Het stadsbestuur van Tielt is op zoek naar enkele vrijwilligers voor het dagelijks openen en/of sluiten van de poorten van de begraafplaats in Tielt. Tussen 1 april en 2 november zou er geopend moeten worden om 8 uur 's morgens en gesloten worden om 19 uur. In de andere periode, van 3 november tot en met 31 maart zou er geopend moeten worden om 9 uur 's morgens en sluit de begraafplaats om 18 uur.

Tegenover het vrijwilligerswerk staat een vergoeding van 109,69 euro, vrijgesteld van belastingen of sociale bijdragen. Indien men enkel instaat voor het openen of enkel voor het sluiten van de poorten, ontvangt men slechts de helft van de vergoeding.

Personen met interesse kunnen zich wenden tot de personeelsdienst van de stad Tielt via 051 42 81 65 of personeelsdienst@tielt.be.

