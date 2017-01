Tielt: "Metsers en dokters, iedereen zingt mee, we zijn vrienden"

"Het is een enorm leuke vorm van waardering, ik ben echt content dat iemand uit de culturele sector dit jaar Krak van Tielt moet worden, in een jaar waarin de cultuur in onze stad het o zo moeilijk had", zegt Rik, die meteen refereert naar het zalenprobleem dat is ontstaan sinds de (tweede) sluiting van het cc Gildhof. "Cultuur heeft Tielt groot gemaakt, het werd tijd dat we nog eens een hart onder de riem werden gestopt. Ik was onlangs nog op de voorstelling Romeo+Romeo van Theater Dakwerken. Een prachtproductie, maar in heel benarde omstandigheden. En dan moesten ze na afloop het stadsbestuur nog danken voor de locatie. Tja."

...