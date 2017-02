Maceo en Fausto die zij aan zij een kaarsje mogen uitblazen, lekkere donuts en vooral heel veel gezinswarmte: dat beeld stuurde Thomas Buffel zondag de wereld in via Instagram. Van zijn twee zoontjes had hij niet minder dan 19 cadeautjes gekregen - 19, naar zijn rugnummer bij Racing Genk maar ook naar de geboortedag van de profvoetballer. "Soms nemen de kleinste dingen het meeste plaats in in het hart", schreef hij er nog vertederd bij.

(FJA)