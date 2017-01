Thomas Buffel verliest echtgenote Stephanie na slepende ziekte

"Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel. Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven", luidt het in een mededeling. "De hele KRC Genk familie staat achter haar kapitein in deze moeilijke dagen, en betuigt haar oprechte steun aan hem en zijn gezin."

Stephanie De Buysser, net als Thomas Buffel afkomstig uit het Brugse, leed aan darmkanker. Samen met Thomas kreeg ze in 2013 een tweeling, Fausteo en Maceo.

Intussen reageerde ook Club Brugge al op Facebook. Eerder slingerden enkelingen uit het blauw-zwarte supporterslegioen al eens kwetsende zaken naar het hoofd van de speler van Racing Genk, niet alleen verwijzend naar zijn verleden bij Cercle Brugge, maar ook naar de ziekte van zijn echtgenote. Dat bleef toen zonder gevolg, maar Club Brugge en Blue Army distantieerden zich meteen.

(Belga)