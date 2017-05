The Pop-Up Hotel vindt stek in Hertsbergse bossen

Mensen laten onthaasten, in het midden van de natuur en met een maximum aan comfort. Dat is wat Hertsbergenaar Thomas D'hooge (35) voor ogen heeft met The Pop-Up Hotel. Nadat hij eind vorig jaar zijn ambitieuze plannen ontvouwde, vond hij in de idyllische tuin van Lode Bourez en Wini Osteyn in de Beukendreef in Hertsberge een geschikte plek om zijn concept deze zomer uit te proberen. "Toen Lode en Wini mij contacteerden om hun tuin ter beschikkin...