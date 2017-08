Tachtigtal oproepen voor 1722 na onweer, ongeveer de helft komt uit West-Vlaanderen

Het KMI waarschuwde dinsdag voor zwaar onweer met kans op veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten. De FOD Binnenlandse Zaken besliste daarom om het nummer 1722 te activeren. Dat nummer is sinds 1 augustus actief. Mensen kunnen er terecht voor niet-dringende interventies van de brandweer tijdens een storm of voor wateroverlast. Bedoeling is om het noodnummer 112 te ontlasten.

Dat is volgens minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ook gelukt. "Het zorgt ervoor dat de nummers 112-100-101 niet overbelast raken en vrij blijven voor echte noodoproepen. Hoewel er ook op deze nummers nog oproepen binnenkomen in verband met het noodweer, is het duidelijk dat het nummer 1722 snel bekendheid krijgt", aldus de vicepremier.

In de loop van de dag liepen zowat 80 oproepen binnen, waarvan ongeveer de helft in West-Vlaanderen. Dat aantal kan nog oplopen: de waarschuwing van het KMI geldt nog tot dinsdagavond. Na het noodweer wordt het nummer 1722 automatisch weer gedeactiveerd.

