Supermarkt uit Wervicq-Sud probeert Vlaamse klanten te houden met 'Nederlandstalige' brief

Woensdag wordt de oude Leiebrug in Wervik definitief afgesloten en is het wachten tot (ten vroegste) eind mei tot de nieuwe brug er is. In die tussenperiode is er geen rechtstreekse verbinding tussen Wervik en het Franse Wervicq-Sud en dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor het handelsleven. Klanten van de ene zijde, zullen flink wat moeite moeten doen om hun vertrouwde zaak aan de andere zijde te bereiken. Concreet zal dat moeten via de bruggen in Komen of Menen.

De directeur van de Match-supermarkt in Wervicq-Sud doet daarom een geste naar zijn Vlaamse klanten. Die kregen een brief waarin wordt gemeld dat ze 20 euro op hun spaarkaart krijgen, al is het niet evident om die boodschap te ontcijferen. Het Nederlands dat wordt gebruikt, lijkt immers zelfs te krakkemikkig om van Google Translate te komen...

'De weg om u te laten komen tot bij u winkel Match in tydelyk onderbroken' staat er, en bij Match 'begrypen ze dat deze verandering u kan linderer'. Maar niet getreurd dus, want... 'om u te bedanken u of wachting, hebben wy plezier u 20 euros op u spaarkaart match cadeau te geven'.

Twitteraar Sven zag er duidelijk de humor van in: