Succesvolle tweede editie van 'Playtime' in Menen

De tweede editie van 'Playtime', een organisatie van de evenementenbeweging Boegie Woegie mag terug een groot succes genoemd worden. 'Playtime' is een gezelschappige namiddag vol spelletjes aangeboden door Spellenclub 13 uit Wevelgem. Spellenclub 13 laat iedereen kennis maken met honderden spelen die je meestal niet terugvindt in de traditionele speelgoedwinkel.

'Playtime' kreeg dit jaar ook een nieuw onderkomen, namelijk het vroegere café De Flandres op de Grote Markt. De namiddag startte om 14:00 uur voor de allerkleinsten en duurt nog tot middernacht voor de volwassenen.

(NV)

