Succesvolle benefietactie voor Maithili Vanhille (11), maar nieuwe dure therapie nodig

Momenteel volgt Maithili een immuuntherapie in Keulen die handenvol geld kost, maar ze zou een nog duurdere therapie in Londen moeten krijgen. Haar ouders hopen op steun van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Een vijfhonderdtal familieleden, vrienden en sympathisanten daagden op voor de benefietbrunch voor Maithili Vanhille in de Volkswagengarage Raes in de Kleine Pathoekeweg. Haar ouders Sam Vanhille en Stefanie Rotsaert hadden voor hen een blije boodschap. "Op de laatste scan hebben de artsen vastgesteld dat de hersenstamtumor bij onze dochter niet langer groeit en zelfs lichtjes gekrompen is", vertelt Sam Vanhille. "Ook haar bloedwaarden zijn gunstig."

De immuuntherapiebehandeling die Maithili in Keulen volgt, kost handenvol geld. Op korte termijn moeten ze zo'n 50 à 70.000 euro zien op te halen om die te kunnen bekostigen. "Dat bedrag zullen ze door eigen middelen en donaties kunnen halen, maar er is ook minder goed nieuws, want het zal hierbij niet stoppen", zegt Sam Vanhille. "Maithili zal ook nog naar Londen moeten voor een andere behandeling. In Keulen proberen ze te bekomen dat de tumor stopt met groeien, maar in Londen wordt de kern van de tumor aangepakt. Daar zouden vier katheders in de tumor ingeplant moeten worden. Op die manier kan de chemo rechtstreeks in de tumor ingespoten worden. Als de artsen daarin slagen, zou de tumor verschrompelen en niet langer op haar hersenstam kunnen inwerken."

Ook deze behandeling zit nog in een experimentele fase en is peperduur. Volgens Sam Vanhille zou het kostenplaatje kunnen oplopen tot zo'n 100.000 euro: 60.000 euro voor de operatie en vervolgens maandelijks 7.500 euro voor het toedienen van de nodige medicatie. Nieuwe benefieten liggen dus in het verschiet, want op een terugbetaling van het ziekenfonds kan het gezin, waar ook nog zoon Moroni (14) deel van uitmaakt, niet rekenen. ?Daarom zijn we van plan om minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan te spreken voor een financiële tussenkomst, want deze therapieën zijn de enige kans op redding voor onze dochter", besluit Sam Vanhille.

