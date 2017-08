Succesvol ruitertornooi in Gistel

Een van de felgesmaakte onderdelen was de groepsdressuur voor achttallen en viertallen. Bij de achttallen ging de hoofdprijs naar de Sint-Martinusruiters uit Ardooie, gevolgd door de Sint-Elooi uit Westkapelle en Sint-Rembert uit Torhout. Bij de viertallen vielen naast de organiserende Paddegatruiters ook de Zonnedravers uit Zonnebeke in de prijzen. Wilfried Nyssens uit Bredene was de winnaar bij de individuele dressuur.

Op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op dinsdag 15 augustus is het de beurt aan de ponyrijders om hun kunnen te demonstreren.

