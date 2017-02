Structurele partner zet schouders onder Homeless Team KV Oostende

Het team bestaat uit Oostendse dak- en thuislozen, die in het voetbal een extra motivatiebron vinden om zich opnieuw ten volle in de maatschappij te integreren. Jaarlijks komt het Homeless Team uit in de Belgian Homeless Cup, een sociaal-sportieve voetbalcompetitie ondersteund door de Vlaamse Overheid en de Belgische Voetbalbond.

Sinds dit seizoen kreeg het Homeless Team van KVO een nieuw dimensie. De ploeg vond in Renaat Vandenbroucke een specifieke, toegewijde trainer. De naam 'Stroatelopers' werd vervangen door 'La Rue' en nu presenteert het team ook een structurele partner die zich als shirtsponsor engageert. Deze nieuwe partner, LDL Equipment, mikt op een specifieke dienstverlening in onder meer sociale woonprojecten, studentenhuizen, serviceflats...

(MF)