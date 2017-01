Steekpartij aan kerk in Zeebrugge, één gewonde afgevoerd

Rond 14 uur ontstond een vechtpartij aan de Sint-Donatuskerk in Zeebrugge. Één betrokkene kreeg daarbij een steek met een scherp voorwerp in zijn bovenarm. "Hij werd ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht", aldus de woordvoerder van de Brugse politie.

Het was een passant die de bebloede schouder van de vluchteling langs de Kustlaan in Zeebrugge opmerkte. Hij belde onmiddellijk de hulpdiensten op met de melding dat de man vermoedelijk gestoken werd. Onmiddellijk kwamen twee ziekenwagens en zes combi's aan de Sint-Donatuskerk toe. De toegesnelde agenten moesten echter vaststellen dat de gemoederen toen nog altijd verhit waren. Negen vluchtelingen waren op dat moment nog verwikkeld in een gevecht. De politie kon hen uiteindelijk kalmeren. "Wij hebben alle betrokkenen geïdentificeerd", zegt de woordvoerder.

"Kerk is zelfde als huis"

De politie bevestigt dat één slachtoffer effectief gestoken werd. "Met een scherp voorwerp. Maar waarmee precies is nog niet duidelijk. Dit maakt momenteel onderdeel uit van het onderzoek dat wij gestart zijn naar de feiten", klinkt het. De man zou lichte verwondingen hebben opgelopen.

Dat de kerk met deze vriestemperaturen overdag opengesteld wordt voor de vluchtelingen is geen publiek geheim. Ook burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) is daarvan op de hoogte. "Maar wij houden ons voornamelijk bezig met wat er op het openbaar terrein gebeurt", klinkt het. "Een kerk is voor ons hetzelfde als een huis. En in een privéwoning gaan wij ook niet binnen vallen. Tenzij er natuurlijk strafbare feiten gebeuren."

(TLG - Foto TLG)