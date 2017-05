Stadsbrouwerij 't Koelschip in Oostende serveert eerste Cowboy Henk-bier

Het eerste Cowboy Henk-bier vind je sinds kort in Stadsbrouwerij 't Koelschip. "Het gaat om een eerste van drie testbieren. Drie jaar geleden zaten we eens samen aan de bibliotheek met Herr Seele. Peter had al langer plannen om met een eigen bier op de proppen te komen, destijds via Humo. Die plannen gingen uiteindelijk niet door. Kama en Peter zouden het niet voor het geld doen, het was meer een hebbeding, zeg maar. Op een dag stond Peter hier in de winkel. Een week later waren we al aan het brouwen", steekt zaakvoerder Ive Mostrey van wal.

...