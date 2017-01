Staden: "Trots dat Stoffel door zoveel mensen graag gezien wordt"

Christof Swaenepoel is de Krak van Staden 2016 geworden. Tafeltennisser Christof won in 2014 goud op de Europese zomerspelen van de Special Olympics. Hij werd ook ambassadeur voor de Special Olympics en was voor een stukje te zien in de overbekende reclamecampagne met voetballer Kevin De Bruyne voor de Special Olympics.