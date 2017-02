Stad Tielt staat dit jaar helemaal in het teken van bieren en brouwerijen

Al sinds begin deze legislatuur werkt Tielt met zijn vrijetijdsdiensten rond themajaren. Eerst was er het themajaar Plastics@Tielt, die de belangrijkste industriesector van de stad centraal stelde, daarna was er een themajaar rond de Eerste Wereldoorlog en vorig jaar was het jaar van de bebloeming. De stadsdiensten werken daarvoor samen met verenigingen en bedrijven uit Tielt.

Dit jaar houdt de stad halt bij iets waar elke Tieltenaar wel iets mee heeft: bieren en brouwerijen. "Tielt heeft een mooie brouwersgeschiedenis", zegt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). "Een geschiedenis die loopt tot op vandaag, want ook nu hebben we nog vijf bieren: De Poes, Halleschelle, Ullewupper, 'nen Dirty Scum en Hij komt van Kanegem. Daarnaast werd ons themajaar ook geïnspireerd door een beslissing van de Unesco eind vorig jaar, die toen besliste om de Belgische biercultuur te erkennen als immaterieel cultureel erfgoed."

Het themajaar begint al volgende week, op 6 maart, met een eerste bierworkshops. Een bierkenner laat de Tieltenaar kennismaken met de kunst van het bierproeven. Maar er is meer: wandel- en fietsroutes rond het thema, een speciale editie van de Schuiferskapelse junikermis, brouwerijbezoeken, enzovoort. Klap op de vuurpijl moet een unieke expo worden eind november in het stadhuis, waar de bezoeker kennis maakt met Tieltse bieren, vroeger en nu.

"Daarom houden we op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maart een groot inzamelweekend in het stasarchief op de Markt. "We doen een oproep aan iedereen die op zolder of in de kelder nog iets heeft liggen dat verwijst naar het Tieltse brouwersverleden: kom langs en laat je stuk registreren", besluit de schepen.

