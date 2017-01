Stad Brugge zal airco bovenop openbaar toilet in centrum opnieuw laten weghalen

Zelden bracht een toilet zoveel commotie teweeg als bij het nieuwe toilettencomplex in de Brugse Kuipersstraat. Al sinds de plaatsing enkele weken geleden regende het bakken kritiek en lacherige opmerkingen. Begin deze week kreeg de zaak nog een extra dimensie toen er plots een grote ventilator op het dak van de installatie verscheen. Meteen volgde een stroom aan reacties op sociale media, waarin enig sarcasme niet vreemd was. Ook fractieleider Mercedes Van Volcem (Open VLD) is scherp voor het stadsbestuur. Haar partij spreekt al la...