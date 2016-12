Sportieve Zumba-dansers brengen 'de warmste week' in de praktijk in Geluwe

Warmer dan warm kon het niet worden in de warmste week. Ter Linde liep woensdag vol dansers en danseressen die hun Zumbasteps vol overgave gaven voor Think Pink.

Petra Vanwildemeersch is de initiatiefneemster. "Het doet mij vooral plezier dat mijn publiek van Geluwe, Zonnebeke, Menen en Beselare aanwezig was. Veel van de mensen die ik wekelijks voor me zie springen hebben zich samen solidair getoond en Think Pink gesteund."

(SLW)