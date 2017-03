"Soms van het ene kortverblijf naar het andere"

Er komen veel nieuwe assistentiewoningen bij. "In de regio komen er in de volgende jaren zeker 800 plaatsen extra", zegt Koen Declerck, directeur van het wzc Maria Troost in Veurne. "Maar ouderen kunnen soms om diverse redenen niet in een assistentiewoning verblijven en scoren onvoldoende hoog om in een wzc opgenomen te worden. Dit leidt soms tot dramatische situaties waarbij ouderen via het ziekenhuis naar revalidatie gestuurd worden en van het ene kortverblijf naar het andere moeten."