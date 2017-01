Smaakbon moet horeca-uitbaters in Kortrijk tevreden houden

Vanaf 17 januari tot 21 maart loopt de wedstrijd, met 200 Kortrijkse Smaakbonnen van 50 euro als inzet. "Wie wil meedoen, geeft aan wat zijn of haar Kortrijkse eetgelegenheid is en waarom", stelt schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "Er is ook een schiftingsvraag voorzien. Het formulier zal te vinden zijn in de stadskrant van februari, maar ook online via de website van Kor...