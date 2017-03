Slager gaat weekje op reis en herkent eigen winkel niet meer

In december sprak Kathy voor het eerst met een vriendin over haar 'projectje'. "Carl zag veranderingen in onze slagerij, die een beetje aan het verwelken was, niet echt zitten", legt ze uit. "Ik zag echter het grotere plaatje: een Markse slager ging al met pensioen en wij zijn de jongste slagerij in Marke. We moeten met andere woorden blinken." Kathy nam het heft in handen en beleefde enkele spannende maanden, waarin ze alles regelde. Ze creëerde een logo, liet een banner maken, bestelde nieuwe ramen, nieuwe luifels, een zonnewering, een bord met openingsuren, nieuwe dienbladen, schorten én etiketten.

"We gingen tijdens de krokusvakantie een weekje naar de Ardennen. Carl was erg op zijn gemak en vond dat hij alle tijd had om te vertrekken. Ik was echter zenuwachtig, want ik zou een sms versturen, waarna de werken meteen konden starten. We waren slechts een kwartier vertrokken en alles was door onze vrienden al uit de rekken gehaald. Er stond zelfs al een container voor de deur. Na een uur lagen onze ramen aan diggelen. Het was een ramp geweest, mocht Carl thuis iets vergeten zijn en terugkeren."

Handtekening

Allemaal Markse ondernemers voerden de werken uit. "Heel veel mensen - ook de kinderen en Carls zoon, die slager is in Rekkem - wisten van de situatie en moesten zwijgen. Carl vertelde ik dat er een mooi valentijnscadeau op hem wachtte, maar dat er geen strik rond kon. Hij begon zijn ontgoocheling door het uitblijven van de verrassing zelfs te vertellen aan de klanten."

Kathy moest vooraf al veel beslissingen nemen. Ze had afspraken met de boekhouder, bank en moest aan de nodige documenten geraken. "Doordat we zijn getrouwd, was Carls handtekening gelukkig niet nodig." Kathy moest Carl ook vaak uit het huis krijgen om vaklui te laten komen voor de opmetingen. "Het was een spannende tijd", zegt ze.

"Het was even schrikken, maar ik heb echt een vrouw met ballen aan haar lijf" - Carl Devos

De binnenkant van de slagerswinkel werd uitgebroken, er werden nieuwe meubels geplaatst, er kwam een nieuw plafond, de gevel werd opnieuw bekleed en er kwam gevelverlichting. Alleen de toog bleef nog over. "Daar moet Carl zelf over beslissen." Kathy liet ook flyers drukken over de vernieuwde zaak en zal in de komende weken haar Carl 2.500 kg extra gehakt moeten laten draaien, want ze belooft een halve kg gratis bij aankoop van een halve kg.

Toen Carl, Kathy en de kinderen de Rekkemsestraat na hun reisje inreden, dacht Carl dat er brand was geweest. "De ramen waren donker, zag ik van ver", zegt hij. Al gauw zag hij zo'n 60 mensen staan die hen verwelkomden. Daags nadien is Carl nog niet volledig bekomen. "Het was echt schrikken", zegt hij. Carl ging, tijdens het feestje dat volgde, toch eens polsen bij zijn vrouw hoeveel dat per maand zou kosten? Kathy had echter alles tot in de puntjes geregeld. "Ik heb echt een vrouw met ballen aan haar lijf", glundert hij.

(Els Deleu)