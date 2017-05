Slager Eric Mulier uit Sint-Eloois-Winkel plots overleden

Eric Mulier werd in Izegem geboren op 9 juni 1953 en trouwde in 1976 met Lydie Bulckaen. Eric nam de slagerij over van zijn vader André en het koppel woonde in de Kasteelstraat naast de slagerij. Zijn hobby was de jacht en Eric was ondervoorzitter van de WBE Hazebeek en lid van WBE De Harelbeek en Heulebeekvallei. Hij laat zijn zonen Wim en Jan na en hun partners Lindsay Desender en Maren Wenzler. Andreas, Elias, Alexia en Lucia waren zijn kleinkinderen. De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Eligiuskerk op het Kerkplein op donderdag 1 juni om 10.30 uur.

(LDB)